ASKİ Ankara su kesintisi: 8-9 Mart Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 9 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 9.03.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 10.03.2023 08:00:00

Detay: Çankaya ilcesi, Üniversiteler Mahallesi Sht. J. Astim. Mustafa Tayyar Can Caddesi içinden geçen içme suyu hattında yapılacak deplase çalışması nedeni ile 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 08.00 ile 10 Mart 2023 Cuma günü 08.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. içinden geçen içme suyu hattında yapılacak deplase çalışması nedeniyle

Etkilenen Yerler: GÖLBAŞI İLÇESİ Bahçelievler, Balıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehüyük, Hacı hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, ikize, Kara gedik, Karaoğlan, Karşıyaka, Kızıl caşar, Örencik, Seymenler, Şafak, Taşpınar, Tepe yurt, Tulumtaş, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yayla bağ, Koparan, Tepe yurt, kırıklı ve Oyaca Mahalleleri ile Jandarma Eğitim Komutan ligi,

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 9.03.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 10.03.2023 08:00:00

Detay: Çankaya ilcesi, Üniversiteler Mahallesi Sht. J. Astim. Mustafa Tayyar Can Caddesi içinden geçen içme suyu hattında yapılacak deplase çalışması nedeni ile 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 08.00 ile 10 Mart 2023 Cuma günü 08.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. içinden geçen içme suyu hattında yapılacak deplase çalışması nedeniyle

Etkilenen Yerler: İncek, Beytepe, Üniversiteliler, Alacaatlı Mahalleleri



