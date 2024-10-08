ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ekim Çubuk, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.10.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 8.10.2024 19:45:00

Detay: M.YAZICIOĞLU MAHALLESİ BAYRAK CADDESİNDE OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: M.YAZICIOĞLU BAYRAK CADDESİ VE SÜNLÜ MAHALLESİ GENELİ

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.10.2024 12:40:00

Tamir Tarihi: 8.10.2024 20:00:00

Detay: Plansız su kesintisi. 08.10.2024 saat 12:30 Tamir tarihi 08.10.2024 saat 20:00 Adres: Ahmet Taner Kışlalı mahallesi 2864 cadde Meydan parki içinde bulunan 150 luk celik boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Ahmet Taner Kışlalı mahallesi 2857/1, 2856 ,2857, 2861 ve civarı üzerinde bulunan konut, site ve işyerleri

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Arıza Tarihi: 8.10.2024 18:00:00

Tamir Tarihi: 8.10.2024 23:50:00

Detay: Ümit mahallesi 2432 cadde no 102 ASKİ Çayyolu şube müdürlüğü yukarısinda bulunan 150 luk duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Ümit mahallesi bir kısmı Mutlu kent mahallesi bir kısmı