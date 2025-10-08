ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

MAMAK

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 – 17:00

Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 – 23:55

Durum: Planlı Su Kesintisi

Detay:

Ankara ilinin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü Hattı'nda meydana gelen arızalar nedeniyle yeni hat imalatı tamamlanmış ve hatlara su verilmiştir. Ancak hatların dolması ve tüm bölgelere su ulaşması zaman alacağından, Mamak ilçesinde belirtilen saatler arasında su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Not: Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mamak ilçesi geneli

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 – 14:00

Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 – 23:55

Durum: Plansız Su Kesintisi

Detay:

Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu durum, İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğüne neden olmuş ve bazı bölgelerde gün içerisinde su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir.

Not: Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler, Hacettepe ve Baraj mahalleleri

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8 Ekim 2025 – 09:00

Tamir Tarihi: 9 Ekim 2025 – 12:00

Durum: Plansız Su Kesintisi

Detay:

Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi'nde su seviyesi düşmüştür. Bu sebeple gün içinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilmektedir.

Not: Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent mahalleleri ve Yeni Bağlıca Mahallesi'nin bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 8 Ekim 2025 – 14:15

Tamir Tarihi: 9 Ekim 2025 – 10:00

Durum: Planlı Su Kesintisi

Detay:

Polatlı ilçesinin su ihtiyacının bir bölümü İvedik Su Arıtma Tesisi'nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı'nın planlaması doğrultusunda ilçeye dönüşümlü su verilmesi uygulaması sürdürülmektedir. Bu kapsamda 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 23.55'e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü yaşanabilir. 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla depolar stok durumuna alınacak ve sabah 10.00 itibarıyla şebekeye yeniden su verilecektir.

Etkilenen Yerler: Polatlı ilçesi geneli

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8 Ekim 2025 – 15:00

Tamir Tarihi: 9 Ekim 2025 – 12:00

Durum: Planlı Su Kesintisi

Detay:

Etimesgut ilçesinin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi'nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı'nın planlaması kapsamında ilçeye dönüşümlü su verilmesi uygulamasına devam edilmektedir. Bu nedenle üst kotlarda basınç düşüklüğü veya kısa süreli su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler: Göksu, Şeker, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Güzelkent, Altay, Devlet, Eryaman, Tunahan ve Yeşilova mahalleleri