ASKİ Ankara su kesintisi: 7-8 Mart Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 8 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
MAMAK
- Arıza Tarihi: 7.03.2023 10:00:00
- Tamir Tarihi: 7.03.2023 22:00:00
- Detay: Mamak Gökceyurt mahallesine pompa arızası nedeniyle saat 22:00 kadar su verilemeyecektir.
- Etkilenen Yerler: Gökçeyurt mahallesi
YENİMAHALLE
- Arıza Tarihi: 7.03.2023 14:00:00
- Tamir Tarihi: 7.03.2023 17:00:00
- Detay: Yenimahalle ilçesi kardelen mahallesi kılıçaslan caddesi evrensel sitesi önünde oluşan pe100 110lukboruda oluşan içmesuyu arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır
- Etkilenen Yerler: KARDELEN MAHALLESİ
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 7.03.2023 15:30:00
- Tamir Tarihi: 7.03.2023 18:00:00
- Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ŞEHİT HALİL KOÇAK CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
- Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ŞEHİT HALİL KOÇAK CADDESİ VE AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI