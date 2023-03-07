ASKİ Ankara su kesintisi: 7-8 Mart Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 8 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK

Arıza Tarihi: 7.03.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 7.03.2023 22:00:00

Detay: Mamak Gökceyurt mahallesine pompa arızası nedeniyle saat 22:00 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Gökçeyurt mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 7.03.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 7.03.2023 17:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi kardelen mahallesi kılıçaslan caddesi evrensel sitesi önünde oluşan pe100 110lukboruda oluşan içmesuyu arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır

Etkilenen Yerler: KARDELEN MAHALLESİ

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