ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Arıza Tarihi: 7 Kasım 2025, 09.30

Tamir Tarihi: 7 Kasım 2025, 23.55

Detay: Polatlı ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle ilçedeki bazı mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Söz konusu durumun saat 23.55 sularında normale dönmesi beklenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Polatlı geneli

POLATLI

Arıza Tarihi: 7 Kasım 2025, 11.10

Tamir Tarihi: 7 Kasım 2025, 15.00

Detay: Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Serpil Sokak üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi'nin bir kısmı

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 7 Kasım 2025, 11.10

Tamir Tarihi: 7 Kasım 2025, 18.00

Detay: Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tataristan Caddesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesi Hendek Sokak ve çevresi

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 10 Kasım 2025, 20.00

Tamir Tarihi: 11 Kasım 2025, 08.00

Detay: Kızılcahamam Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Kent Ormanı Su Deposunun manevra odasında kolektörlerin (vana ve tesisat) yenileme çalışması yapılacaktır. Bu nedenle su kesintisi yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kızılcahamam merkez geneli (Akçay, Yenice, Karşıyaka ve Kemalpaşa mahalleleri)

POLATLI

Arıza Tarihi: 7 Kasım 2025, 12.20

Tamir Tarihi: 7 Kasım 2025, 18.00

Detay: Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Yenice Caddesi üzerinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi'nin bir kısmı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 7 Kasım 2025, 13.30

Tamir Tarihi: 7 Kasım 2025, 18.00

Detay: Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tataristan Caddesi'nde Başkent Elektrik tarafından içme suyu şebeke hattına hasar verilmiştir. Bu nedenle su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi'nin bir kısmı

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 7 Kasım 2025, 13.40

Tamir Tarihi: 7 Kasım 2025, 18.00

Detay: Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Solfasol, Doğantepe ve Yıldıztepe mahallelerinin bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 7 Kasım 2025, 15.30

Tamir Tarihi: 7 Kasım 2025, 18.00

Detay: Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi 2148. Sokak'ta bulunan içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Turgut Özal Mahallesi 2148, 2150 ve 2154. sokak çevresi

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 7 Kasım 2025, 15.40

Tamir Tarihi: 7 Kasım 2025, 18.00

Detay: Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi 1638. Cadde'de meydana gelen içme suyu arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Karacaören Mahallesi ve Karacaören Sanayi Sitesi'nin bir kısmı

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 7 Kasım 2025, 16.20

Tamir Tarihi: 7 Kasım 2025, 20.00

Detay: Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi 1814. Cadde'de meydana gelen içme suyu arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik Mahallesi Altınşehir TOKİ konutlarının tamamı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 7 Kasım 2025, 16.30

Tamir Tarihi: 7 Kasım 2025, 18.00

Detay: Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi geneli

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 7 Kasım 2025, 16.30

Tamir Tarihi: 7 Kasım 2025, 20.00

Detay: Etimesgut ilçesi Aşağı Yurtçu Mahallesi Yurtkent Villaları Ege Caddesi'nde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Aşağı Yurtçu ve Yukarı Yurtçu mahallelerinin bir kısmı