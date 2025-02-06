ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Şubat Polatlı, Etimesgut, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.02.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 6.02.2025 15:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.02.2025 14:15:00

Tamir Tarihi: 6.02.2025 22:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Ayyıldız Mahallesi 1649 Cadde içinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayyıldız Mahallesi ve Ahi Mesut Mahallesi Bir Kısmı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.02.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 6.02.2025 20:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 06.02.2025 15:00 TAHMİNİ BİTİŞ: 06.02.2025 20:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki Ø160'lık İçme Suyu Dağıtım şebeke hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) ETKİLENEN YERLER: Cumhuriyet Mah. Zafer Mah. Kurtuluş Mah bir bölümü

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mah. Zafer Mah. Kurtuluş Mah bir bölümü