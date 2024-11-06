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ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Kasım Beypazarı, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Kasım Beypazarı, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Haberler
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Ankara ASKİ Beypazarı, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 5.11.2024 14:00:00
  • Tamir Tarihi: 5.11.2024 17:00:00
  • Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Elif Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
  • Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Elif Sokak Ve Civarı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 6.11.2024 15:30:00
  • Tamir Tarihi: 7.11.2024 08:00:00
  • Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ İÇERİSİNDE BULANAN Q1200MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
  • Etkilenen Yerler: MACUN MAHALLESİ,ATİSAN SANAYİ VE BAŞKENT BUL. BİR KISMI

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 6.11.2024 19:00:00
  • Tamir Tarihi: 6.11.2024 23:55:00
  • Detay: Yıldız evler mahallesi Duyu sokak içi, 200 lük şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
  • Etkilenen Yerler: Yıldız evler mahallesi.

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 6.11.2024 20:30:00
  • Tamir Tarihi: 6.11.2024 23:55:00
  • Detay: Yayla mahallesi seyidler caddesi içerisinde Q 700 lük şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır
  • Etkilenen Yerler: Yayla -Atapark- Sancaktepe- Ovacık-Kanuni- Ufuktepe- Esertepe -şehit kubilay yükseltepe- osmangazi - kuşçagız -pınarbaşı- bademlik mahallesi ve civarı
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