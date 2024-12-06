ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Altındağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Çankaya, Yenimahalle, Altındağ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİSİ 7 ARALIK
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 6.12.2024 08:45:00
- Tamir Tarihi: 6.12.2024 18:00:00
- Detay: Feridun Çelik Mahallesi Şehit Cemalettin Koç Caddesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: : Feridun Çelik Mahallesi bir kısmı
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 6.12.2024 09:30:00
- Tamir Tarihi: 6.12.2024 17:00:00
- Detay: :Malazgirt mahallesi 1017 sokak içi ,125 lik şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,
- Etkilenen Yerler: keklik pınarı mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, Malazgirt mahallesi oran mahallesi
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 6.12.2024 10:30:00
- Tamir Tarihi: 6.12.2024 14:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : YUVAKÖY İÇERİSİNDE BULUNAN Ø110MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
- Etkilenen Yerler: UVAKÖY İÇİ VE MERMERCİLER SİTESİ.
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- Arıza Tarihi: 6.12.2024 10:30:00
- Tamir Tarihi: 6.12.2024 18:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : OSTİM OSB MAHALLESİ BAĞDAT CAD İÇERİSİNDE DEVAM ETMEKTE OLAN KÖPRÜ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI Ø150MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
- Etkilenen Yerler: OSTİM OSB BİR KISMI, UĞUR MUMCU MAHALLESİ, İNÖNÜ MAHALLESİ BİR KISMI , ALINTERİ BULVARI, 100 YIL BULV . UZAY ÇAĞI CAD. AY YILDIZ SANAYİ SİTESİ.