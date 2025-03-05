ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Mart Yenimahalle, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.03.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 5.03.2025 16:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yukarı Yurtçu Mahallesi 4331 cadde içerisinde imalatı tamamlanmış içme suyu şebeke hatlarının mevcut hatta bağlantı çalışmaları yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Şehit Ali Mahallesi bir kısmı, Bilgisayarcılar Sitesi ve İş Başaran Villaları

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.03.2025 12:10:00

Tamir Tarihi: 5.03.2025 17:00:00

Detay: Mutlu kent mahallesi saz yolu sokak içinde 110'luk pe boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Mutlu kent mahallesi Angora evleri sitesi tamamı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.03.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 5.03.2025 22:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki Q 355 lik politren boru İçme Suyu Dağıtım şebeke hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şentepe, Esentepe,Gülveren mahalleleri