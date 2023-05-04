ASKİ Ankara su kesintisi: 4-5 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 5 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 4.05.2023 08:20:00

Tamir Tarihi: 4.05.2023 18:00:00

Detay: Yenihisar Mahallesi Ateş Sokak içerisinde meydana gelen ana isale hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beyobası Mahallesi ve Alagöz Mahallesi tamamı

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 4.05.2023 13:50:00

Tamir Tarihi: 4.05.2023 17:00:00

Detay: Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: -Zübeyde Hanım Mahallesinin bir kısmı

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