ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Mart Etimesgut, Sincan, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.03.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 5.03.2025 16:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yukarı Yurtçu Mahallesi 4331 cadde içerisinde imalatı tamamlanmış içme suyu şebeke hatlarının mevcut hatta bağlantı çalışmaları yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Şehit Ali Mahallesi bir kısmı, Bilgisayarcılar Sitesi ve İş Başaran Villaları