ASKİ Ankara su kesintisi: 31 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 31 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 31.05.2023 11:15:00

Tamir Tarihi: 31.05.2023 16:30:00

Detay: ÇANKAYA İLÇESİ MUTLUKENT MAHALLESİ HİTİT BULVARI Q200'LÜK DUCTİL BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ MUTLUKENT MAHALLESİ ANGORA BULVARI ÜZERİ, BEYSUKENT MAVİ LADİN SİTESİ VE CİVARI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 31.05.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 31.05.2023 17:00:00

Detay: Güzelkent Mahallesi Kerkük Caddesi ile 508 Sokak köşesindeki içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Güzelkent Mahallesinin Tamamı ve Şeyh Şamil Mahallesi ile Devlet Mahallesinin bir kısmı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 31.05.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 31.05.2023 18:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Saray cumhuriyet Mahallesi Ulubatlı sokak içerisinde Pursaklar belediyesi tarafından yapılan kazı çalışması sırasında içmesuyu şebeke hattına zarar verilmiştir bu nedenle Su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray cumhuriyet mahallesi bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 31.05.2023 16:15:00

Tamir Tarihi: 31.05.2023 19:00:00

Detay: ÇANKAYA İLÇESİ KIRKKONAKLAR MAHALLESİ 302 SOKAK İÇERİSİNDE Q110'LUK ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ KIRKONAKLAR MAHALLESİ ALT KOTLARI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 31.05.2023 16:15:00

Tamir Tarihi: 31.05.2023 18:00:00

Detay: Devlet Mahallesi 259 Sokak ile 260 sokak köşesinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Devlet Mahallesi ve Tunahan Mahallesi

AYAŞ

Arıza Tarihi: 30.05.2023 18:00:00

Tamir Tarihi: 31.05.2023 17:30:00

Detay: Ayaş İlçesi Sinanlı Hocasinan Mahallesi Değirmenbaşı Mevkiinden su deposuna gelen içmesuyu ana iletim hattı yoğun yağışlardan dolayı sel sebebiyle zarar gördüğü için Su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Sinanlı Hocasinan, Mahkeme ve Cuma Mahalleleri

SİNCAN

Arıza Tarihi: 30.05.2023 17:45:00

Tamir Tarihi: 31.05.2023 17:00:00

Detay: Sincan İlçesi Bacı Mahallesi kuyularında bulunan pompalarda oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 31.05.2023 08:15:00

Tamir Tarihi: 31.05.2023 17:00:00

Detay: Sincan İlçesi Yenihisar Arıtma Tesisinde şiddetli yağışlar nedeniyle barajdan gelen çamurlu suyun arıtılamamasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi ve Yenihisar Mahallesi

BALA

Arıza Tarihi: 31.05.2023 08:45:00

Tamir Tarihi: 31.05.2023 16:30:00

Detay: Bala vana bağlantı imalatı nedeni ile 31.05.2023 Çarşamba günü 16:30 ' a kadar su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe mahallesi, Hamidiye mahallesi