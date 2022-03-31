ASKİ Ankara su kesintisi: 31 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Sincan, Gölbaşı Ankara su kesintisi listesi!

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 31 Mart Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

31 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 30.03.2022 23:00:00

Tamir Tarihi: 31.03.2022 13:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi tek yapı kooparatifi içerisinde bulunan TSW-19 su deposunun manevra odası içerisindeki mekanik tesisatın bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından dolayı 30/03/2022 Çarşamba günü saat 23:00 ile 31/03/2022 Perşembe günü saat 13:00 arasında palanlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Bahçelievler,Ballıkpınar,Eymir,GaziOsmanPaşa,GökçeHöyük,HacıHasan, Hacılar, Hacı Muratlı,İkizce,İncek,Karagedik,Karaoğlan,Karşıyaka,Kızılcaşar,Örencik,Oğulbey, Seğmenler,Şafak,Taşpınar,Tepeyurt,Yağlıpınar,Yavrucuk ve Yaylabağ mahalleleri.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 31.03.2022 08:45:00

Tamir Tarihi: 31.03.2022 17:00:00

Detay: Temelli Yeni Hisar Mahallesi Gülmez Sokak içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yeni Hisar Mahallesinin bir kısmı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 31.03.2022 10:00:00

Tamir Tarihi: 31.03.2022 15:00:00

Detay: Etimesgut Piyade Mahallesi 1999. Sokak içerisinde branjman alınarak Yeşilova Mahallesi 48486. Ada içerisinde bulunulan TCDD ye ait yerleşkeye verilmek üzere mevcut Ø100 ductil borudan içme suyu hattı bağlantısı yapılması için Ø225 hdpe branjman bağlantısı gerekmekte olup, çalışmanın yapılacağı saatlerde su kesintisi yapılması gerekmektedir.

Etkilenen Yerler: Piyade Mahallesi geneli, İstasyon Caddesi tamamı

Haberler.com - Gündem