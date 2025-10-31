ASKİ Ankara su kesintisi! 31 Ekim-1 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 31 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Pursaklar

Arıza Tarihi: 31.10.2025 12:00

Tamir Tarihi: 31.10.2025 15:00

Detay: Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Ürgüp Sokak içerisinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi'nin bir kısmı, Merkez ve Mimar Sinan Mahallesi'nin bir kısmı.

Polatlı

Arıza Tarihi: 31.10.2025 08:30

Tamir Tarihi: 31.10.2025 19:00

Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi'nin bir bölümü.

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 31.10.2025 09:10

Tamir Tarihi: 31.10.2025 16:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Seğmenler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde Ø100'lük duktil içme suyu hattı branşman bağlantı çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Seğmenler ve Bahçelievler Mahalleleri'nin bir kısmı.

Yenimahalle

Arıza Tarihi: 31.10.2025 10:30

Tamir Tarihi: 31.10.2025 18:00

Detay: Yenimahalle İlçesi Anadolu Mahallesi 494. Sokak içerisinde Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan vana imalat çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi civarı.

Akyurt

Arıza Tarihi: 31.10.2025 11:30

Tamir Tarihi: 31.10.2025 17:00

Detay: Akyurt Yıldırım Mahallesi Marş Sokak içerisinde müteahhidin kanal bağlantısı sırasında içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi'nin bir kısmı, Beyazıt Mahallesi'nin bir kısmı ve Atatürk Mahallesi'nin tamamı.

Polatlı

Arıza Tarihi: 31.10.2025 13:50

Tamir Tarihi: 31.10.2025 19:00

Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında bağlantı çalışması nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi'nin bir bölümü, İstiklal Mahallesi'nin bir bölümü.

Elmadağ

Arıza Tarihi: 31.10.2025 14:45

Tamir Tarihi: 31.10.2025 20:00

Detay: Elmadağ Edige Mahallesi'nde Enerjisa tarafından yapılan enerji bakımı nedeniyle Şahintepe ve Kurtuluş depolarını besleyen Edige terfi merkezinden su basılamamaktadır. Planlı kesinti 31.10.2025 saat 14.30'da başlamış olup, suyun verilmesi 18.00'de; üst kotlara erişimi ise 20.00'de öngörülmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kurtuluş, Tatlıca, Yenidoğan, İsmetpaşa, Yenipınar ve Yenice Mahalleleri'nin üst kotları ile Lalabel Mahallesi ve Petrol Ofisi'ne kadar olan kısım.

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 31.10.2025 14:55

Tamir Tarihi: 31.10.2025 19:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Ballıkpınar Mahallesi 1457. Cadde'de Ø225'lik HDPE içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ballıkpınar, Hacılar ve Hacı Hasan Mahalleleri'nin bir kısmı.

Mamak

Arıza Tarihi: 31.10.2025 16:20

Tamir Tarihi: 31.10.2025 22:00

Detay: Mamak İlçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavigöl Caddesi içerisindeki Q100'lük duktil boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Bayındır, Yeşilbayır ve Küçük Kayaş Mahalleleri'nin üst kotları.

Altındağ

Arıza Tarihi: 30.10.2025 16:30

Tamir Tarihi: 31.10.2025 18:00

Detay: Altındağ İlçesi Altındağ Caddesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Atıfbey ve Kale Mahalleleri'nin bir kısmı.