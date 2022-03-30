ASKİ Ankara su kesintisi: 30 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 30 Mart Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

30 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 30.03.2022 10:00:00

Tamir Tarihi: 30.03.2022 13:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT ONARIM TARİHİ: 30.03.2022 10:00 BİTİŞ TARİHİ : 30.03.2022 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şehitlik Mahallesi, Karaman Sokak'ta su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENECEK YERLER: Şehitlik Mahallesinin Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesinin Bir Bölümü

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 30.03.2022 10:10:00

Tamir Tarihi: 30.03.2022 19:00:00

Detay: Yukarı Dikmen Mahallesi Ürdün Caddesi içerisinde yol çalışması esnasında ani oluşan Ø80'lik şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yukarı Dikmen Mahallesi Ürdün Caddesi ve civarı

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