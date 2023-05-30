ASKİ Ankara su kesintisi: 30-31 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 31 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 30.05.2023 08:30:00

Tamir Tarihi: 30.05.2023 17:00:00

Detay: Sincan İlçesi Yenihisar Arıtma Tesisinde şiddetli yağışlar nedeniyle barajdan gelen çamurlu suyun arıtılamamasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi ve Yenihisar Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 30.05.2023 09:30:00

Tamir Tarihi: 30.05.2023 12:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ OKUL SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ALİ OKUL SOKAK VE HACIKARA MAHALLESİNİN BİR KISMI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 30.05.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 30.05.2023 17:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİNDE DOĞALGAZ FİRMASI TARAFINDAN Ø100 İÇMESUYU ŞEBEKESİNE HASAR VERİLMESİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALESİ ŞEHİT RAFET KESEN CADDESİ, HAKYOL CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR.

AKYURT

Arıza Tarihi: 30.05.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 30.05.2023 17:00:00

Detay: Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Kızık caddesi içerisinde Su arızası çalışması yapılması nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAH. ATATÜRK MAH. BEYAZIT MAH.