ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Ayaş

Arıza tarihi: 30 Ekim 2025, saat 12.25

Tamir tarihi: 30 Ekim 2025, saat 17.00

Detay: Ayaş Tekke Mahallesi'nde bulunan 75'lik PVC şebeke dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Tekke Mahallesi

Polatlı

Arıza tarihi: 30 Ekim 2025, saat 12.45

Tamir tarihi: 30 Ekim 2025, saat 19.30

Detay: Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında, üçüncü şahıslar nedeniyle oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Şehitlik Mahallesi'nin bir kısmı

Altındağ

Arıza tarihi: 30 Ekim 2025, saat 16.30

Tamir tarihi: 31 Ekim 2025, saat 14.00

Detay: Altındağ ilçesi Altındağ Caddesi'nde meydana gelen içme suyu şebeke borusu arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Atıfbey ve Kale mahallelerinin bir kısmı