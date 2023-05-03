ASKİ Ankara su kesintisi: 3-4 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 4 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN
- Arıza Tarihi: 3.05.2023 14:40:00
- Tamir Tarihi: 3.05.2023 18:00:00
- Detay: Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi içerisinde oluşan şebeke hat arızası nedeni ile plansız su kesintisi yapılmaktadır.
- Etkilenen Yerler: Kayı Caddesi ve çevresi
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 3.05.2023 14:55:00
- Tamir Tarihi: 3.05.2023 18:00:00
- Detay: Etimesgut ilçesi Etiler mahallesi Ayaş yolu üzeri TCDD Lojmanları içerisindeki arızadan kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır Sabır ve Anlayışınız için teşekkür eder, Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: TCDD Lojmanları
ÇANKAYA
- Arıza Tarihi: 3.05.2023 16:00:00
- Tamir Tarihi: 3.05.2023 19:00:00
- Detay: Topraklık Mahallesi Mektep sokak içi, Q100 luk içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
- Etkilenen Yerler: Topraklık Mahallesi, İleri Mahallesi, Dilekler Mahallesi, Çamlıtepe Mahallesi.İncesu Mahallesi ve civarında