ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Mart Ayaş, Sincan, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.03.2025 09:35:00

Tamir Tarihi: 3.03.2025 16:00:00

Detay: Ayaş Ömeroğlu Mahallesi Süzen 4 Caddesinde 90'lık PVC içme suyu dağıtım hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Camiatik,Dervişimam,Ömeroğlu,Şeyhmuhittin,Hacımemi,Ferahfaki Mahalleleri.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.03.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 3.03.2025 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli Alcı mahallesi biçkin sokak içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Alcı mahallesi tamamı.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.03.2025 11:45:00

Tamir Tarihi: 3.03.2025 13:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ: İLKYERLEŞİM MAH 1904 CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 LÜK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İLKYERLEŞİM MAHALLESİ 1904 CAD VE CİVARI.