ASKİ Ankara su kesintisi: 3-4 Mart Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 4 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
YENİMAHALLE
- Arıza Tarihi: 3.03.2023 06:30:00
- Tamir Tarihi: 3.03.2023 20:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 1467/1 CADDE İÇERİSİNDE Ø 300 mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
- Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ, 1467/1 CADDE İLE ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED SAFİTÜRK BULVARI VE CİVARI