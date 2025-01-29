Üye Girişi
Haberler
Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti

Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Hamas heyeti Beştepe'de
Bilirkişi soruşturmasında Serhan Asker ve Seda Selek serbest

Bilirkişi soruşturmasında iki gazeteci hakkında karar verildi
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Ocak Çankaya, Polatlı, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Ocak Çankaya, Polatlı, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ Çankaya, Polatlı, Gölbaşı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.01.2025 11:50:00

Tamir Tarihi: 29.01.2025 18:30:00

Detay: Beytepe Mahallesi Şehit Mustafa Tayyarcan Caddesi Bilkent Üniversitesi Girişinde ani oluşan Ø225'lik Şebeke Hattı Arızasından Dolayı Su kesintisi Yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi Şehit Mustafa Tayyarcan Caddesi Bilkent Üniversitesi, Hacettepe üniversitesi ve civarı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.01.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 29.01.2025 20:30:00

Detay: ARIZA TARİHİ VE SAAT: 29.01.2025 16:30 TAMİR TARİHİ 29.01.2025 20:30 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Yenimahalle Gordion Cad. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mah. Yenimahalle, Zafer Mah.Fatih Mah

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 30.01.2025 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EMİRLER MAHALLESİNİN SU TEMİNİNİ SAĞLAYAN SU DEPOSUNDA YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EMİRLER MAHALLESİ.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.01.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 29.01.2025 23:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Güzel kent Mahallesi Ergenekon Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yavuz Selim Mahallesi, Güzel kent Mahallesi ve Devlet Mahallesi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
img

El hareketini neden yaptığını açıkladı
img

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.