ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Ocak Çankaya, Polatlı, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.01.2025 11:50:00

Tamir Tarihi: 29.01.2025 18:30:00

Detay: Beytepe Mahallesi Şehit Mustafa Tayyarcan Caddesi Bilkent Üniversitesi Girişinde ani oluşan Ø225'lik Şebeke Hattı Arızasından Dolayı Su kesintisi Yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi Şehit Mustafa Tayyarcan Caddesi Bilkent Üniversitesi, Hacettepe üniversitesi ve civarı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.01.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 29.01.2025 20:30:00

Detay: ARIZA TARİHİ VE SAAT: 29.01.2025 16:30 TAMİR TARİHİ 29.01.2025 20:30 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Yenimahalle Gordion Cad. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mah. Yenimahalle, Zafer Mah.Fatih Mah

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 30.01.2025 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EMİRLER MAHALLESİNİN SU TEMİNİNİ SAĞLAYAN SU DEPOSUNDA YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EMİRLER MAHALLESİ.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.01.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 29.01.2025 23:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Güzel kent Mahallesi Ergenekon Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yavuz Selim Mahallesi, Güzel kent Mahallesi ve Devlet Mahallesi