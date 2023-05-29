ASKİ Ankara su kesintisi: 29-30 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 30 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 29.05.2023 14:30:00

Tamir Tarihi: 29.05.2023 17:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ YENİ BAĞLICA MAHALLESİ KARATUZ CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: YENİ BAĞLICA MAHALLESİ KARATUZ CADDESİ VE CİVARI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 29.05.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 29.05.2023 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEKYOLU SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMI