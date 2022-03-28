ASKİ Ankara su kesintisi: 28 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 28 Mart Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

28 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 28.03.2022 10:55:00

Tamir Tarihi: 28.03.2022 17:30:00

Detay: Altıağaç mahallesi 206 cad içinde @200 lük içme suyu şebeke hattında oluşan arza nedeniyle saat 17.30 kadar su verilemiyecek

Etkilenen Yerler: altıağaç mahallesi Karaağaç mahallesi harman mahallesi üst kotlar

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YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 28.03.2022 12:00:00

Tamir Tarihi: 28.03.2022 15:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ EMNİYET MAHALLESİ DEGOL CADDESİ FEN FAKULTESİ İÇİNDE Ø100 LÜK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: EMNİYET MAHALLESİ DEGOL CADDESİ FEN FAKULTESİ YERLEŞKESİ VE CİVARI

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