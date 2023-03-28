ASKİ Ankara su kesintisi: 28-29 Mart Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 29 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 28.03.2023 10:00:00
- Tamir Tarihi: 28.03.2023 15:00:00
- Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ŞEHİT HALİL KOÇAK CADDESİ ÜZERİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
- Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLELESİNİN BİR KISMI
POLATLI
- Arıza Tarihi: 28.03.2023 16:00:00
- Tamir Tarihi: 28.03.2023 18:00:00
- Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Karakurt Caddesi üzerinde Ø110'luk PVC boru içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
- Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü