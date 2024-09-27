ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 29 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.09.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.09.2024 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALESİ 2220.CADDE İÇERİSİNDE İÇME SUYU ANA İLETİM HATTI BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2220 CADDE ,1467/1 CADDE VE CİVARI YUVA MAHALLESİ ( KÖY İÇİ HARİÇ )

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.09.2024 12:15:00

Tamir Tarihi: 27.09.2024 19:00:00

Detay: Koru Mahallesi 2579 sokak içi kanal döşemesi esnasında 100'lük Çelik boruya hasar verilmiştir su kesinti yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Doğa Sitesi tamamı Tuğberk Sitesi tamamı

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.09.2024 16:45:00

Tamir Tarihi: 27.09.2024 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ= Mamak ilçesi Dutluk mahallesi 1031 cd içinde ani olarak oluşan Ø125 lük Duktil boru arızasından dolayı 27.09.2024 tarihinde Cuma günü 16.45 ile 20.00 arasında su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Fathrikorutürk. şirintepe. Dutluk mahallerin alt kotları