Üye Girişi
Haberler
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Herkes bu sözleri konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
Herkes bu sözleri konuşuyor! Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Aralık Sincan, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Aralık Sincan, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ Sincan, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2024 09:50:00

Tamir Tarihi: 27.12.2024 17:00:00

Detay: Sincan ilçesi, Gazi mahallesi Yeni bacı mevki içerisinde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni bacı mevki ve çevresi

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2024 09:45:00

Tamir Tarihi: 27.12.2024 17:00:00

Detay: Başpınar mahallesi Orhan Kemal Caddesi İçerisinde Meydana Gelen içme Suyu Şebeke hattındaki arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: : Başpınar Mahallesinin bir kısmı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 27.12.2024 16:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : KARACAKAYA MAHALLESİ 2700 CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø250MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KARACAKAYA MAHALLESİ MEBUSKENT VİLLALARI.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2024 10:40:00

Tamir Tarihi: 27.12.2024 16:00:00

Detay: GÜLDARPI MAHALLESİNDE OLUŞAN 110 LÜK PE 100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: GÜLDARPI MAHALLESİ GENELİ

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2024 15:35:00

Tamir Tarihi: 27.12.2024 20:35:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ.Şahapgürler mahallesi 1241 sokak içinde ani olarak oluşan Ø150 lik Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 27.12.2024 tarihinde Cuma günü 15.35 ile 20.35 saatleri arasında kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: .Şahapgürler etkilenmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Yenidoğan çetesi davasının kilit ismi sahte ehliyetle yakalandı
img

Devlet memurları kanunu değişti
img

Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Ünlü isimler gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda ikinci dalga
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın

Son Dakika Haberleri

Cuma hangi diziler var? 27 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 28-29 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Çukurova, Seyhan, Yüreğir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Aralık Ödemiş, Kiraz, Dikili su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Aralık Sincan, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Aralık günün maçları nereden izlenir? 28 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Terazi, Kova burcu yorumu! 28 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.