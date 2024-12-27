ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Aralık Sincan, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2024 09:50:00

Tamir Tarihi: 27.12.2024 17:00:00

Detay: Sincan ilçesi, Gazi mahallesi Yeni bacı mevki içerisinde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni bacı mevki ve çevresi

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2024 09:45:00

Tamir Tarihi: 27.12.2024 17:00:00

Detay: Başpınar mahallesi Orhan Kemal Caddesi İçerisinde Meydana Gelen içme Suyu Şebeke hattındaki arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: : Başpınar Mahallesinin bir kısmı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 27.12.2024 16:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : KARACAKAYA MAHALLESİ 2700 CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø250MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KARACAKAYA MAHALLESİ MEBUSKENT VİLLALARI.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2024 10:40:00

Tamir Tarihi: 27.12.2024 16:00:00

Detay: GÜLDARPI MAHALLESİNDE OLUŞAN 110 LÜK PE 100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: GÜLDARPI MAHALLESİ GENELİ

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2024 15:35:00

Tamir Tarihi: 27.12.2024 20:35:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ.Şahapgürler mahallesi 1241 sokak içinde ani olarak oluşan Ø150 lik Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 27.12.2024 tarihinde Cuma günü 15.35 ile 20.35 saatleri arasında kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: .Şahapgürler etkilenmektedir.