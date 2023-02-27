ASKİ Ankara su kesintisi: 27 Şubat Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 27 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 27.02.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 27.02.2023 12:30:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİ VE HACIKARA MAHALLESİNİN BİR KISMI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 27.02.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 27.02.2023 17:00:00

Detay: ATEŞ İNŞAAT FİRMASI TARAFINDAN ÇANKAYA İLÇESİ MUTLUKENT MAHALLESİ LODUMLU REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA PİSSU VE YAĞMURSUYU HATLARI İLE ÇAKIŞAN Q200'LÜK İÇMESUYU HATTI DEPLASESİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ MUTLUKENT MAHALLESİ BEYSUKENT SİTESİ, EN PARK SİTESİ, AMETİST BLOKLARI VE CİVARI

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