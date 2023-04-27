ASKİ Ankara su kesintisi: 27-28 Nisan Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 28 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
GÜDÜL
- Arıza Tarihi: 27.04.2023 09:00:00
- Tamir Tarihi: 27.04.2023 17:00:00
- Detay: GÜDÜL İLÇESİ YEŞİLÖZ MAHALLESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTI BORU YENİLEMESİ SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
- Etkilenen Yerler: YEŞİLÖZ MAHALLESİ
MAMAK
- Arıza Tarihi: 27.04.2023 13:20:00
- Tamir Tarihi: 15.04.2023 15:30:00
- Detay: Misket mahallesi 602 sok içi @100 lük içme suyu şebeke hattında oluşan arza nedeniyle saat 15:30 kadar su verilemiyecek
- Etkilenen Yerler: Misket mah altkotlar Çağlayan mah altkotlar Tuzluçayır mah altkotlar