ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Keçiören

Arıza Tarihi: 27 Ekim 2025, 09.15

Tamir Tarihi: 27 Ekim 2025, 23.55

Detay:

Değerli abonelerimiz, Keçiören ilçemizde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle Keçiören ilçesi Bağlum genelinde gün içinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Depolar belirtilen saatten sonra kendini toparlamaya başlayacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, yaşanan aksaklık için özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

Kafkas, Karakaya, Karşıyaka, Hisar, Kösrelik Mahallesi ve çevresi

Pursaklar

Arıza Tarihi: 27 Ekim 2025, 09.45

Tamir Tarihi: 27 Ekim 2025, 23.55

Detay:

Değerli abonelerimiz, Pursaklar ilçemizde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle gün içinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Depolar belirtilen saatten sonra kendini toparlamaya başlayacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, yaşanan aksaklık için özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

Pursaklar ilçesi geneli