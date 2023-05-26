ASKİ Ankara su kesintisi: 26-27 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 27 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 26.05.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 26.05.2023 19:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi Kümeevler adresinde, Ø225 mm PE borudaki branşman bağlantısı nedeniyle 26/05/2023 saat 14:00 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: İncek Mahallesi'nin bir kısmı.

MAMAK

Arıza Tarihi: 26.05.2023 15:40:00

Tamir Tarihi: 26.05.2023 17:00:00

Detay: Küçük Kayaş Mah 1878. sok içi @100 lük içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle saat 17:00 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Küçük Kayaş ve Yeni Bayındır mah

SİNCAN

Arıza Tarihi: 26.05.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.05.2023 17:00:00

Detay: Sincan İlçesi Çokören Mahallesi'nde Ø1000m³ içme suyu deposunda yapılacak olan temizlik çalışması nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Çokören Mahallesi

ÇUBUK