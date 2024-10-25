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ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.10.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 25.10.2024 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli Hürriyet mahallesi Kozanoğlu caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Hürriyet mahallesi tamamı.

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Arıza Tarihi: 25.10.2024 16:45:00

Tamir Tarihi: 25.10.2024 23:55:00

Detay: Sincan ilçesi törekent mahallesi 284 cd içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: törekent mahallesi ve civarı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.10.2024 16:50:00

Tamir Tarihi: 25.10.2024 20:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Kantar Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Ve Kantar Sokak Bir Kısmı

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.10.2024 17:40:00

Tamir Tarihi: 25.10.2024 23:55:00

Detay: Etimesgut İlçesi Atayurt mahallesi 4510 sokak içerisinde oluşan arızadan kaynaklı kesinti yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Atayurt mahallesi bir kısmı

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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