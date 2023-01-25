ASKİ Ankara su kesintisi: 25 Ocak Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 25 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK

Arıza Tarihi: 26.01.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.01.2023 17:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ Ege mah Dma çalışması nedeniyle 26/01 2023 saat 09:00 İle 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Ege mahallesi

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 25.01.2023 14:15:00

Tamir Tarihi: 25.01.2023 18:00:00

Detay: GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTI İMALAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ GENELİ VE AKÇAY MAHALLESİ BİR KISMI

AYAŞ

Arıza Tarihi: 25.01.2023 15:45:00

Tamir Tarihi: 25.01.2023 17:50:00

Detay: Ayaş Ferahfaki mahallesi Ovabağlarında bulunan 90 lık içme suyu dağıtım boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş, Ferahfaki ve Emine tevfika ayaşlı mahallesi