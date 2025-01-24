ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Ocak Beypazarı, Çankaya, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.01.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 24.01.2025 12:00:00

Detay: Başağaç Mahallesi İpekyolu Sokakta Oluşan Su Arızası Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Başağaç Mahallesi İpekyolu Sokak Ve Civarı

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Arıza Tarihi: 23.01.2025 23:30:00

Tamir Tarihi: 24.01.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Özgür Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Geneli

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Arıza Tarihi: 23.01.2025 23:30:00

Tamir Tarihi: 24.01.2025 17:00:00

Detay: Ayvaşık Mahallesinde Oluşan Su Arızası Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Geneli

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.01.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 24.01.2025 18:30:00

Detay: Aziziye Mahallesi Portakal Çiçeği Caddesi Park Önünde Oluşan Ø150'lik şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Aziziye Mahallesi, Ayrancı Mahallesi, Güzeltepe Mahallesi ve civarı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.01.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 24.01.2025 19:00:00

Detay: Sincan Ahi Evran Mah. 225 cd içerisinde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ahi Evran Mah. ( Sincan sanayisi bir kısmı )

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.12.1899 17:52:00

Tamir Tarihi: 24.01.2025 23:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 24.01.2025 18:00 TAHMİNİ BİTİŞ: 24.01.2025 23:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :İstiklal Mahallesi Karacahmet Caddesi üzerindeki Ø160'lık PVC İçme Suyu Dağıtım şebeke hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) ETKİLENEN YERLER: istiklal mah.

Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAH. VE YENİMAHALLE Bİ KISIM