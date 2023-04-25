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ASKİ Ankara su kesintisi: 25-26 Nisan Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ Ankara su kesintisi: 25-26 Nisan Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 26 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AKYURT

  • Arıza Tarihi: 25.04.2023 17:40:00
  • Tamir Tarihi: 25.04.2023 19:00:00
  • Detay: YILDIRIM MAHALLESİ DR.NESLİHAN ÖZENLİ CADDESİ NO 8 ÖNÜNDE KANAL EKİBLERİMİZ KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAGITIM ŞEKBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
  • Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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