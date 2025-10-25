ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Keçiören

Arıza tarihi: 25.10.2025 16:00

Tamir tarihi: 25.10.2025 23:55

Detay: Değerli abonelerimiz, Keçiören ilçemizde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle Keçiören genelinde gün içinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Depolar belirtilen saatten sonra kendini toparlamaya başlayacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, yaşanan aksaklık için özür dileriz.

Etkilenen yerler: Keçiören ilçesi geneli

Etimesgut

Arıza tarihi: 24.10.2025 14:30

Tamir tarihi: 25.10.2025 17:00

Detay: Sayın abonelerimiz, Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Durumun saat 17.00 sularında normale dönmesi beklenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Atayurt Mahallesi

Kazan (Kahramankazan)

Arıza tarihi: 24.10.2025 20:15

Tamir tarihi: 25.10.2025 10:00

Detay: Kahramankazan ilçesi Orhaniye Mahallesi terfi istasyonuna gelen enerji kesintisi nedeniyle su verilememektedir. Plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Orhaniye Mahallesi ve bağlı cadde ile sokaklar

Pursaklar

Arıza tarihi: 25.10.2025 16:20

Tamir tarihi: 25.10.2025 23:55

Detay: Değerli abonelerimiz, Pursaklar ilçemizde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle gün içinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Depolar belirtilen saatten sonra kendini toparlamaya başlayacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, yaşanan aksaklık için özür dileriz.

Etkilenen yerler: Mimar Sinan Mahallesi, Fatih Mahallesi, Tevfik İleri Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Merkez Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi

Polatlı

Arıza tarihi: 25.10.2025 10:30

Tamir tarihi: 25.10.2025 17:00

Detay: Polatlı ilçesi Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Yeni Mahalle bir bölümü, Cumhuriyet Mahallesi bir bölümü

Arıza tarihi: 25.10.2025 10:30

Tamir tarihi: 25.10.2025 17:00

Detay: Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bulunan içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Yeni Mahalle bir bölümü, Zafer Mahallesi bir bölümü

Arıza tarihi: 25.10.2025 13:00

Tamir tarihi: 25.10.2025 23:55

Detay: Sayın abonelerimiz, Polatlı ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle bazı mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Durumun saat 23.55 sularında normale dönmesi beklenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Polatlı geneli

Mamak

Arıza tarihi: 25.10.2025 15:15

Tamir tarihi: 25.10.2025 19:00

Detay: Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi 1237. Sokak içinde meydana gelen Q100'lük duktil boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Şahap Gürler Mahallesi

Akyurt

Arıza tarihi: 25.10.2025 15:45

Tamir tarihi: 25.10.2025 19:30

Detay: Beyazıt Mahallesi Kırkkız Caddesi üzerinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Beyazıt Mahallesi ve Atatürk Mahallesi