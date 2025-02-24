ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Şubat Polatlı, Gölbaşı, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.02.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 23.02.2025 10:00:00

Detay: Şereflikoçhisar ve Evren ilçeleri Kırsal Mahalleleri besleyen Grup köyler İsale Hattında oluşan arızaların giderilmesi ve bakımların yapılması için 18.02.2024-23.02.2024 tarihleri arasında planlı Su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Şereflikoçhisar İlçesi (Büyükdamlacık, Şanlıkışla Mahalleleri) Evren (Solakuşağı,Yusufuşağı,Altıbaşak,İnebeyli Mahalleleri)

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.02.2025 06:00:00

Tamir Tarihi: 24.02.2025 15:00:00

Detay: Keçiören İlçesi Etlik Mahallesi Altıyol sokak içerisinde Q600 lük iletim hattında meydana gelen arıza giderilmiştir. Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ , AVCILAR MAHALLESİ , KAYALAR MAHALLESİ, KALETEPE MAHALLESİ, BURÇ MAHALLESİ, BARIŞTEPE MAHALLESİ, PAMUKLAR, ESENTEPE, ERGENEKON, AŞAĞI YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR, SERHAT MAH, İVEDİK OSB, OSTİM OSB, ANADOLU MAH, ÇARŞI MAH,GÜZELYAKA MAH

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.02.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 24.02.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokak Ve Civarı

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.02.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 24.02.2025 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 2722.SOKAKTA @ 90 PVC İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.02.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 24.02.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Şentepe Mahallesi Kurtdereli Caddesi üzerindeki İçme Suyu Dağıtım şebeke hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şentepe mahalesi, Esentepe mahallesi bir bölümü Gülveren mahallesi bir bölümü