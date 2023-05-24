ASKİ Ankara su kesintisi: 24-25 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 25 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 24.05.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 24.05.2023 20:00:00

Detay: Nallıhan ilçesi Soğukkuyu ve Kuruca mahallelerine arıtma tesisi kurulum çalışmalarından dolayı gün boyu su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Soğukkuyu mahallesi-Kuruca mahallesi

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 24.05.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 24.05.2023 17:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİNDE OLUŞAN Ø200 ASBEST İÇMESUYU BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞ OLUP, TAHMİNİ ARIZA BİTİŞ SAATİ 17:00 OLARAK PLANLANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: ÇUBUK ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 25.05.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.05.2023 13:00:00

Detay: Beyler Mahallesi Harmancık Caddesinde, PVC Ø90mm hattımız üzerindeki su kaçağı kaynağının bulunması için planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Beyler Mahallesi, Yayalar Mahallesi.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 24.05.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 24.05.2023 17:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi saray fatih mahallesi fuzuli caddesi içerisinde içerisinde oluşan arıza nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray Fatih mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 24.05.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 24.05.2023 21:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Yüzükbaşı İçmesuyu Tesislerinde yıldırım düşmesi sonucu oluşan elektrik arızası nedeniyle Polatlı İlçesi Mehmet Akif Mahallesi yüksek kotlarında, Şentepe Mahallesi, Esentepe Mahallesi yüksek kotlarında, Gülveren Mahallesi yüksek kotlarında, Şentepe Mahallesi yüksek kotlarında basınç düşüklüğü yaşanabilir. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümü, Esentepe Mahallesi Bir Bölümü, Gülveren Mahallesi Bir Bölümü, Şentepe Mahallesi Bir Bölümü

SİNCAN