ASKİ Ankara su kesintisi! 23 Ekim Çankaya, Mamak, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.10.2024 17:25:00

Tamir Tarihi: 22.10.2024 23:55:00

Detay: YENİHİSAR 5000 LİK DOPODA YAŞANAN SEVİYE DÜŞÜKLÜĞÜNDEN DOLAYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

Etkilenen Yerler: MALIKÖY MAHALLESİ