Üye Girişi
Haberler
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacak mı?

ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Ocak Altındağ, Mamak, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Ocak Altındağ, Mamak, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ Altındağ, Mamak, Sincan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2025 21:00:00

Detay: Altındağ İlçesi,P17 pompa istasyonunda enerji-sa kaynaklı trafo bakım çalışması nedeniyle enerji verilememesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik mah. Doğantepe mah.,Kavaklı mah. Beşikkaya mah.Başpınar mahallesinin bir kısmı, Karapürçek mahallesinin bir kısmı, Solfasol mahallesinin bir Kısmı

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2025 21:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ. Başkent Enerji tarafından P17 pompa istasyonunda sürekli enerji ve trafo arızası olduğundan trafo ve enerji hatlarının yenilenme bakımı yapılacağından,

Etkilenen Yerler: 23.01.2025 Perşembe günü 09.00 ile 21 .00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Etkilenen yerler. Başak ve Ekin mahallelerin tamamı ile Bostancık ve Gökçeyurt mahallelerin üst kotları etkilenmektedir.

---

Arıza Tarihi: 23.01.2025 14:40:00

Tamir Tarihi: 23.01.2025 20:00:00

Detay: PİLANSIZ SU KESİNTİSİ: ŞİRİNTEPE MAHALLESİ 1017/6 SOKAK İÇERİSİNDE ANİ OLUŞAN 125 'LİK DUKTİL BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: ŞİRİNTEPE MAHALLESİ , BOĞAZİÇİ MAHALLESİ , DUTLUK MAHALLESİ , FAHRİKORUTURK MAHALLESİ üst kotları

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
img

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
img

Beşiktaş kazandı, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Faizlerin düşürülmesini istiyorum

ABD'nin yeni başkanı Trump'tan kritik faiz mesajı!
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.