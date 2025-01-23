ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Ocak Altındağ, Mamak, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2025 21:00:00

Detay: Altındağ İlçesi,P17 pompa istasyonunda enerji-sa kaynaklı trafo bakım çalışması nedeniyle enerji verilememesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik mah. Doğantepe mah.,Kavaklı mah. Beşikkaya mah.Başpınar mahallesinin bir kısmı, Karapürçek mahallesinin bir kısmı, Solfasol mahallesinin bir Kısmı

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2025 21:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ. Başkent Enerji tarafından P17 pompa istasyonunda sürekli enerji ve trafo arızası olduğundan trafo ve enerji hatlarının yenilenme bakımı yapılacağından,

Etkilenen Yerler: 23.01.2025 Perşembe günü 09.00 ile 21 .00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Etkilenen yerler. Başak ve Ekin mahallelerin tamamı ile Bostancık ve Gökçeyurt mahallelerin üst kotları etkilenmektedir.

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Arıza Tarihi: 23.01.2025 14:40:00

Tamir Tarihi: 23.01.2025 20:00:00

Detay: PİLANSIZ SU KESİNTİSİ: ŞİRİNTEPE MAHALLESİ 1017/6 SOKAK İÇERİSİNDE ANİ OLUŞAN 125 'LİK DUKTİL BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: ŞİRİNTEPE MAHALLESİ , BOĞAZİÇİ MAHALLESİ , DUTLUK MAHALLESİ , FAHRİKORUTURK MAHALLESİ üst kotları