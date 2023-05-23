ASKİ Ankara su kesintisi: 23-24 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 24 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 22.05.2023 18:30:00

Tamir Tarihi: 23.05.2023 17:30:00

Detay: Ayaş İlçesi Sinanlı Hocasinan Mahallesi Değirmenbaşı Mevkiinden su deposuna gelen içmesuyu ana iletim hattı yoğun yağışlardan dolayı sel sebebiyle zarar gördüğü için Su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Sinanlı Hocasinan, Mahkeme ve Cuma Mahalleleri

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 23.05.2023 08:30:00

Tamir Tarihi: 23.05.2023 11:30:00

Detay: 200'LÜK ASBEST BORUDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR