ASKİ Ankara su kesintisi: 23-24 Mart Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 24 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 22.03.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 23.03.2023 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ SULUHAN SOKAK ÜZERİNDE ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİ BİR KISMI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 23.03.2023 13:05:00

Tamir Tarihi: 23.03.2023 17:30:00

Detay: ÇANKAYA İLÇESİ YAŞAMKENT MAHALLESİ 3263 CADDE İÇERİSİNDE Q100'LÜK DUCTİL BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ YAŞAMKENT MAHALLESİ BİR KISMI, ALACAATLI MAHALLESİNİN BİR KISMI

ÇUBUK