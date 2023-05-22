ASKİ Ankara su kesintisi: 22-23 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 23 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BALA
- Arıza Tarihi: 22.05.2023 10:10:00
- Tamir Tarihi: 22.05.2023 17:30:00
- Detay: Bala Karahamzalı Mahallesi içerisinde ana iletim hattındaki arıza nedeni ile 17:30'a kadar su kesintisi yapılmaktadır.
- Etkilenen Yerler: Karahamzalı Mahallesi Sofular Mevki
YENİMAHALLE
- Arıza Tarihi: 22.05.2023 15:30:00
- Tamir Tarihi: 22.05.2023 19:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İLKYERLEŞİM MAHALLESİ 2111.SOKAK İÇERİSİNDE PE 100 Ø110mm LİK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE İLÇESİ İLKYERLEŞİM MAHALLESİ 2111. SOKAK VE CİVARI