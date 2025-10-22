ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çankaya

Arıza Tarihi: 22.10.2025 07:35

Tamir Tarihi: 22.10.2025 23:55

Detay: Metin Akkuş Mahallesi 768. Sokak içinde bulunan 500'lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ata, Huzur, Naci Çakır, Şehit Cengiz Karaca, Osman Temiz, Aydınlar, Metin Akkuş, Karapınar, İlker, Akpınar, Malazgirt, Cevizlidere (üst kotlar), Hilal, İlkbahar, Oran, Gökkuşağı, Birlik, Büyükesat, Kazım Özalp, Bağcılar, Kırkkonaklar, Aşıkpaşa, Sancak, İlkadım, Yıldızevler, Gaziosmanpaşa, Dumlupınar, Yukarı Dikmen ve Güzeltepe (üst kotlar) Mahalleleri.

Polatlı

Arıza Tarihi: 22.10.2025 10:45

Tamir Tarihi: 22.10.2025 19:00

Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kayaş Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında, üçüncü şahıslar tarafından yapılan çalışma sırasında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi'nin bir bölümü.

Polatlı

Arıza Tarihi: 22.10.2025 10:45

Tamir Tarihi: 22.10.2025 19:00

Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Kuru Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında, üçüncü şahıslar tarafından yapılan çalışma sırasında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi'nin bir bölümü.

Sincan

Arıza Tarihi: 22.10.2025 12:15

Tamir Tarihi: 22.10.2025 23:55

Detay: İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda yaşanan seviye düşüklüğü nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Sincan genelinde.

Etimesgut

Arıza Tarihi: 22.10.2025 12:00

Tamir Tarihi: 23.10.2025 12:00

Detay: İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda yaşanan seviye düşüklüğü nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi'nin tamamı ve Oğuzlar Mahallesi'nin bir kısmı.

Etimesgut

Arıza Tarihi: 22.10.2025 13:15

Tamir Tarihi: 22.10.2025 19:30

Detay: Etimesgut İlçesi Güzelkent Mahallesi 559. Sokak ile 8. Cadde kesişiminde Sincan Bölge Müdürlüğü tarafından vana değişimi yapılacağından dolayı plansız su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Güzelkent, Şeyh Şamil, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim ve Devlet Mahallelerinin bir kısmı.

Altındağ

Arıza Tarihi: 22.10.2025 15:25

Tamir Tarihi: 22.10.2025 23:55

Detay: İçme suyu şebeke borusunda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Aydınlıkevler, Güneşevler, Yıldıztepe ve Gültepe Mahallelerinin bir kısmı.

Beypazarı

Arıza Tarihi: 22.10.2025 16:45

Tamir Tarihi: 22.10.2025 18:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi İnova Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Başağaç Mahallesi İnova Sokak ve civarı.

Kahramankazan

Arıza Tarihi: 22.10.2025 17:30

Tamir Tarihi: 23.10.2025 23:00

Detay: Sincan Bölgesinde yapılan vana çalışması nedeniyle Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi Sanayi Bölgesi'ne gelen ana iletim hattına su verilememektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi, Gimat Sanayi Sitesi, Ansa Sanayi Sitesi, Bayraktar Caddesi, Gıdacılar Caddesi, Aksoy Caddesi, Gökkuşağı Caddesi ve bağlı sokaklar.