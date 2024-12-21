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ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Mamak, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 21.12.2024 16:35:00
  • Tamir Tarihi: 21.12.2024 23:00:00
  • Detay: Mamak ilçesi Tuzluçayır mahallesi natoyolu caddesi içinde 21.12.2024 cumartesi günü ani olarak oluşan Ø600 Çelik boru arızası dan dolayı yaklaşık 26 mahalle kesintiden susuzluk yaşanmıştır.Depoların ve hatların boşalmasın dan dolayı hatların ve depoların yeteri seviyeye ulaşması zaman almaktadır.yüksek kodlardan basınç ve susuzluk yaşanmaktadır.Depo ve hatların seviye aldıkça Susuzluk ve basınç sorunu yaşanyan yüksek kotlarda ki yerler normale dönecek tir
  • Etkilenen Yerler: Zirvekent mah
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