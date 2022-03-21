ASKİ Ankara su kesintisi: 21 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 21 Mart Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

21 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Son bildirim şu şekildedir:

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 21.03.2022 09:30:00

Tamir Tarihi: 21.03.2022 13:00:00

Detay: İKİ PINER MAHALLESİ KÜMEEVLERDE OLUŞAN 75 LİK PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: İKİPINAR MAHALLESİ KÜMEEVLER

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