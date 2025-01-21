ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Ocak Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.01.2025 09:15:00

Tamir Tarihi: 21.01.2025 21:00:00

Detay: Feridun Çelik Mahallesi 1048 Cadde İçerisinde Meydana Gelen Arıza Sebebi İle Plansız Su Kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik Mahallesi ve Başpınar Mahallesi bir kısmı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.01.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 21.01.2025 15:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 21.01.2025 17:00 TAHMİNİ BİTİŞ: 21.01.2025 22:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerindeki Ø160'lık PVC İçme Suyu Dağıtım şebeke hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) ETKİLENEN YERLER: Kurtuluş mah,Zafer mah bir bölümü

Etkilenen Yerler: Kurtuluş mah,Zafer mah bir bölümü

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.01.2025 16:35:00

Tamir Tarihi: 21.01.2025 20:30:00

Detay: Saray Mahallesi 69 Cadde İçerisinde Meydana Gelen Arıza Sebebi İle Su Kesintisi Uygulanacaktır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz) Etkilenecek yerler Saray Mahallesi Saray Kent Sitesi

Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ Saray Kenet Sitesi

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.01.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 21.01.2025 19:30:00

Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ EDA SOK İÇERŞİNDE ABONE BAGLANTI ESNASINDA İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERDİGİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2025 19:30:00

Detay: Mamak P-17 Pompa İstasyonunda Enerji Sa tarafından yapılacak onarım çalışmasından kaynaklı

Etkilenen Yerler: Ekin mah - Başak mah. -