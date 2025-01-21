Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir
Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifadesi: Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz

Ümit Özdağ: Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Ocak Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Ocak Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.01.2025 09:15:00

Tamir Tarihi: 21.01.2025 21:00:00

Detay: Feridun Çelik Mahallesi 1048 Cadde İçerisinde Meydana Gelen Arıza Sebebi İle Plansız Su Kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik Mahallesi ve Başpınar Mahallesi bir kısmı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.01.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 21.01.2025 15:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 21.01.2025 17:00 TAHMİNİ BİTİŞ: 21.01.2025 22:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerindeki Ø160'lık PVC İçme Suyu Dağıtım şebeke hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) ETKİLENEN YERLER: Kurtuluş mah,Zafer mah bir bölümü

Etkilenen Yerler: Kurtuluş mah,Zafer mah bir bölümü

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.01.2025 16:35:00

Tamir Tarihi: 21.01.2025 20:30:00

Detay: Saray Mahallesi 69 Cadde İçerisinde Meydana Gelen Arıza Sebebi İle Su Kesintisi Uygulanacaktır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz) Etkilenecek yerler Saray Mahallesi Saray Kent Sitesi

Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ Saray Kenet Sitesi

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.01.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 21.01.2025 19:30:00

Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ EDA SOK İÇERŞİNDE ABONE BAGLANTI ESNASINDA İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERDİGİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2025 19:30:00

Detay: Mamak P-17 Pompa İstasyonunda Enerji Sa tarafından yapılacak onarım çalışmasından kaynaklı

Etkilenen Yerler: Ekin mah - Başak mah. -

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
img

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
img

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti
Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, adliyede arbede çıktı

Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, adliyede arbede çıktı
Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi
Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.