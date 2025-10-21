Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Polatlı İlçesi

Arıza Tarihi: 21 Ekim 2025, saat 16.15

Tamir Tarihi: 21 Ekim 2025, saat 18.00

Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kayaş Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, üçüncü şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın sabır ve anlayışı için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi'nin bir kısmı

Çubuk İlçesi

Arıza Tarihi: 21 Ekim 2025, saat 15.20

Tamir Tarihi: 21 Ekim 2025, saat 18.00

Detay: Çubuk İlçesi Esenboğa Mahallesi Nergis Caddesi'nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın sabır ve anlayışı için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Esenboğa Mahallesi

