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ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Ocak Sincan, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Ocak Sincan, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Sincan, Mamak, Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.01.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 20.01.2025 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ GÖLBEK MAHALLESİNİN SU TEMİNİNİ SAĞLAYAN SU DEPOSUNDA YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: GÖLBEK MAHALLESİ.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.01.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 20.01.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi Yapracık Köy içerisinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yapracık Köy Geneli

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2025 19:30:00

Detay: Mamak P-17 Pompa İstasyonunda Enerji Sa tarafından yapılacak onarım çalışmasından kaynaklı

Etkilenen Yerler: Ekin mah - Başak mah. -

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.01.2025 16:10:00

Tamir Tarihi: 20.01.2025 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi, Temelli, Gazi Mahallesi Conkbayır caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yenibacı mevkii tamamı.

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