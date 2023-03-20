ASKİ Ankara su kesintisi: 20-21 Mart Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 21 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 20.03.2023 11:30:00
- Tamir Tarihi: 20.03.2023 18:00:00
- Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ÖNER CADDESİ ÜZERİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
- Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ VE BEYTEPE MAHALLELERİNİN BİR KISMI
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 20.03.2023 22:00:00
- Tamir Tarihi: 21.03.2023 08:00:00
- Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ALTAY MAHALLESİ İÇERİSİNDE SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA SU DEPOSU BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR. CALIŞMA KAPSAMINDA SU DEPOSU VANALARI DEGİŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
- Etkilenen Yerler: ALTAY MAHALLESİ TAMAMI, ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ CADDESİ ÜST KOTLARINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜGÜ OLACAKTİR.