ASKİ Ankara su kesintisi: 20-21 Mart Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 21 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Göztepe'nin bilardo takımı Türkiye ikincisi oldu

ABD Büyükelçisi Flake, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 20.03.2023 11:30:00

Tamir Tarihi: 20.03.2023 18:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ÖNER CADDESİ ÜZERİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ VE BEYTEPE MAHALLELERİNİN BİR KISMI

ETİMESGUT