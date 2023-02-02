ASKİ Ankara su kesintisi: 2 Şubat Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 2 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 2.02.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 2.02.2023 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİ CENGİZ AYTMATOV CADDESİ İÇERİSİNDE SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMALATI YAPILAN Ø2200mm LİK ÇELİK İÇME SUYU ANA İLETİM HATTI İMALATI SIRASINDA Ø100 mm İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİ CENGİZ AYTMATOV CADDESİ İLE 1777. CADDESİ VE CİVAR